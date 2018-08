Le départ de Troy Brouwer de Calgary officialisé

Les Flames de Calgary ont racheté le contrat de l’attaquant Troy Brouwer, vendredi, après qu’il n’eut pas trouvé preneur au ballottage.

Ainsi, la formation albertaine verra sa masse salariale amputée d’une somme de 1,5 millions $ en 2018-2019. Le vétéran devait toucher 4,5 millions $ lors de chacune des deux prochaines campagnes.

Brouwer, 32 ans, a récolté six buts et 16 mentions d’aide pour 22 points en 76 rencontres la saison passée. Il a également affiché un différentiel de -7 et totalisé 53 minutes de punition.

Le choix de septième tour, le 214e en tout, des Blackhawks de Chicago en 2004 a amassé 341 points, dont 169 filets, en 763 matchs du calendrier régulier en carrière. Il a ajouté 34 points en 102 duels éliminatoires, aidant les Hawks à remporter la coupe Stanley en 2010.