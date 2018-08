Coupe Rogers: Madison Keys et Coco Vandeweghe déclarent forfait

Les Américaines Madison Keys et Coco Vandeweghe ont déclaré forfait pour la Coupe Rogers de Montréal, vendredi.

Keys, 12e mondiale, invoque une blessure à un poignet pour son retrait. C'est la Belge Alison Van Uytvanck, 40e au classement de la WTA, qui prendra sa place dans le tableau principal.

Vandeweghe, 19e au monde, s'est de son côté retirée en raison d'une blessure à une cheville. La Roumaine Sorana Cirstea, 54e mondiale, prendra sa place dans le tableau principal.

En raison de sa blessure au poignet, Madison Keys se retire de la #CoupeRogers et est remplacée par Alison Van Uytvanck au tableau principal.



Due to her wrist injury, Madison Keys has withdrawn from Rogers Cup which moves Alison Van Uytvanck to the main draw.