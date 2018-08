Conor McGregor de retour dans l’UFC le 6 octobre

Le président de l’UFC, Dana White, a annoncé vendredi sur Twitter que le combattant vedette Conor McGregor remontera dans l’octogone le 6 octobre.

Il affrontera Khabib Nurmagomedov à Las Vegas dans le cadre de l’UFC 229.

Nurmagomedov détient le titre de champion des poids légers qu’il a remporté lors de l’UFC 223 présenté à New York. Il a une fiche de 26-0 en carrière.

Pour sa part, McGregor (21-3) a disputé son dernier combat dans l’organisation de White en novembre 2016, où il avait déclassé Eddie Alvarez. L’Irlandais a depuis affronté Floyd Mayweather dans un combat de boxe excessivement lucratif.

Le retour de McGregor a été de nombreuses fois retardé, dont notamment à cause qu’il avait violemment attaqué l’autobus de Nurmagomedov en marge de sa victoire à l’UFC 223. Il a d’ailleurs plaidé coupable à des accusations de trouble à l’ordre public dans cette affaire le 26 juillet et a ainsi évité la prison.

THE FIGHT IS ON!@TeamKhabib vs @TheNotoriousMMA Oct. 6 in Las Vegas at #UFC229! pic.twitter.com/GHNzmj4eWY