Cette semaine dans l’univers de la WWE : une Québécoise à la WWE

• Quelle nouvelle cette semaine alors que la WWE a annoncé que la Québécoise Vanessa Kraven fera partie de la prochaine Classique Mae Young les 8 et 9 août prochain. Kraven, 36 ans, provient de Montréal et lutte un peu partout au Québec, en Ontario et aux États-Unis depuis 14 ans. Elle a été entraînée par Ron Hutchison à Toronto, celui-là même qui a entraîné d’anciennes vedettes telles que Trish Stratus, Gail Kim, Edge et Christian. Après avoir fait ses débuts à la NCW en 2004, elle a entre autres lutté au Japon en 2007 et 2008.

Soignant quelques blessures, l’athlète de 6 pieds a eu un horaire plus léger entre 2008 et 2012. Mais le meilleur était à venir. Depuis son retour à temps plein, sa cote n’a fait qu’augmenter. Elle a multiplié le nombre de promotions au Québec et en Ontario, luttant pour les excellentes Battlewar, NSPW, IWS, C*4 et Smash. Puis en 2014, elle a fait ses débuts pour SHIMMER, considérée par plusieurs comme la plus importante promotion de lutte féminine en Amérique du Nord. Elle y est devenue une régulière et, en 2016, elle a remporté les titres par équipe avec Tessa Blanchard (fille de Tully, ancien membre des 4 Horsemen).

Elle a continué son ascension en luttant pour Shine en Floride et en remportant le titre de Femmes Fatales en février dernier, seule promotion toute féminine au Canada. Il s’agit d’une opportunité en or pour la Montréalaise. La Classique Mae Young sera diffusée sur la chaîne de la WWE et la finale du tournoi se déroulera à Long Island le 28 octobre lors du tout premier événement spécial féminin, Evolution.

• Quelles sont les chances pour Kraven d’être signée par la WWE après la Classique? C’est dur à évaluer, car on ne sait jamais comment elle sera vue par les bonzes de la WWE. Son physique l’avantage certes. Néanmoins, l’an dernier, des 22 lutteuses qui n’avaient pas déjà un contrat en poche, seulement cinq ont été signées par la suite. On parle donc de 20%, alors ce n’est quand même pas rien. Aussi injuste que cela puisse paraître, sa ou ses performances lors de la Classique feront foi de tout. Dans le pire des cas, cela lui permettra d’être plus en demande sur le circuit indépendant et d’en tirer de meilleurs bénéfices.

• Si aucune Canadienne n’avait participé à la Classique l’an dernier, deux en feront partie cette année. En plus de Kraven, Nicole Matthews, de la Colombie-Britannique, a aussi été annoncée.

• Pour ceux et celles se demandant pourquoi les segments impliquant Roman Reigns et Bobby Lashley ainsi que ceux entre Brock Lesnar et Roman Reigns sortent vraiment bien, c'est que Paul Heyman est derrière ceux-ci. J'aimerais bien que Heyman revienne en charge du produit.

• Parlant de Heyman, on a vu à Raw un changement d’attitude de Brock Lesnar face à son gérant. Est-ce que cela prépare une victoire de Roman Reigns à SummerSlam grâce à l’intervention de Heyman, qui a déjà dit publiquement qu’il aimerait bien être le gérant du chef de la meute? C’est peut-être ce qui manque à Reigns pour se faire accepter davantage par les partisans.

• Le match que je prévoyais entre Sasha Banks et Bayley à SummerSlam semble de moins en moins possible. Je crois plutôt qu'on veut tranquillement rapatrier les 4 Horsewomen avec Banks, Bayley, Charlotte Flair et Becky Lynch dans une rivalité avec les 4 Horsewomen des arts martiaux mixtes, avec Ronda Rousey, Shayna Baszler, Jessamyn Duke et Marina Shafir. Les deux dernières viennent tout juste de signer avec NXT et selon les évaluations, elles vont très bien à l’entraînement. Par contre, je ne verrais pas ce match pour Évolution, mais plutôt pour Survivor Series. Ceci pourrait éventuellement mener à un combat entre les deux leaders, Rousey et Flair, à WrestleMania. Ceci dit, il est encore tôt et tous les scénarios sont encore réalisables.

Shayna Baszler c. Candice LeRae

Seth Rollins c. Drew McIntyre

Cedric Alexander c. Brian Kendrick

Rien ne va plus entre Brock Lesnar et Paul Heyman

Ronda Rousey fera ses débuts dans un match à Raw la semaine prochaine

La connexion Boss & Hug domine encore!

La Barre surprend les Usos

Samoa Joe est prêt pour SummerSlam

Les insultes pleuvent entre Daniel Bryan et Le Miz

Avec ou sans le titre en jeu, Alexander est toujours en contrôle

Belle victoire d'EC3



