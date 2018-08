Une droite au menton

Devant un défi colossal, Johnny Manziel a reçu un jab directement au menton à ses débuts dans la LCF.

Il ne s’attendait pas à ce que ce soit facile, mais un quart de sa trempe méritait un meilleur sort. Aurait-il préféré obtenir plus de temps à l’entraînement avant d’effectuer sa rentrée sur le terrain dans l’uniforme des Alouettes?

«C’est certain que j’aurais préféré avoir deux ou trois semaines à l’entraînement, mais chacun a son opinion là-dessus, a exprimé le quart-arrière débarqué à Montréal il y a 10 jours, en revenant sur la remarque de son agent la veille. J’étais préparé et à l’aise.

«Il y a de mauvaises journées au football, c’en était une, a-t-il ajouté. Je n’ai pas exécuté les jeux qui me caractérisent. J’ai donné le ton avec un mauvais lancer à notre première séquence. Je prends la responsabilité pour cette défaite.»

Celui qui prétend être défié par les dieux du football ne veut surtout pas se laisser abattre par cette mauvaise sortie. Son entraîneur Mike Sherman n’a surtout pas voulu lui lancer la pierre.

«Personne n’était prêt ce soir (vendredi). Je n’ai aucun regret d’avoir lancé Johnny dans la mêlée. Il a fait des erreurs, mais nous ne l’avons pas protégé, a relaté l’entraîneur-chef qui s’expliquait mal cette sortie avec tout l’engouement créé durant la semaine. Mon seul regret, c’est que cette performance ait encore déçu nos partisans par une belle soirée.»

Trois mots

Le garde Kristian Matte ne s’est pas défilé pour expliquer cette quatrième défaite au stade Percival-Molson. «Les seuls mots qui me viennent à l’esprit: décevant, redondant, et tanné. Je dois rester poli, a-t-il souligné devant son casier dans le vestiaire.»

«On ne jouait pas au foot en première demie, on avait l’air d’une équipe de cégep. C’était pourri. Personne n’a bien joué. On doit travailler. Ce ne sera pas facile, on verra qui sont les vrais hommes.»