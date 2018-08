Arturo Vidal se rapproche du FC Barcelone

Le milieu international chilien Arturo Vidal, qui a quitté le camp d'entraînement de pré-saison du Bayern Munich vendredi matin, se rapproche de plus en plus du FC Barcelone, selon la presse.

Les quotidiens sportifs espagnols AS et Mundo Deportivo, et britannique The Guardian, affirment que le Barça s'apprête à proposer la somme de 30 millions d'euros pour acquérir le milieu relayeur de 31 ans, pour un contrat de trois ans.

Les mêmes organes de presse annoncent que Vidal toucherait en Catalogne un salaire annuel d'environ 9 millions d'euros.

The Guardian affirme aussi que le Chilien a rencontré des dirigeants de Barcelone la semaine dernière et qu'il a déjà passé sa visite médicale au club espagnol après avoir eu l'autorisation de se rendre en Catalogne par son entraîneur au Bayern Niko Kovac.

Le patron du club munichois Karl-Heinz Rummenigge avait déclaré au début de semaine qu'il y avait désormais pléthore de milieux de terrain au Bayern, après la signature du jeune Leon Goretzka, 23 ans, en provenance de Schalke 04.

La presse avait annoncé il y a quelques jours qu'Arturo Vidal était en partance pour l'Inter Milan.