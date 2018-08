Piatti, l’étoile (oubliée) du Nord

Publié aujourd'hui à 16h33

Mis à jouraujourd'hui à 16h38

La MLS a montré son visage le plus étincelant dans le magnifique antre du Mercedes-Benz Stadium, à l’occasion du Match des Étoiles 2018, en tenant la dragée haute à la Juventus de Turin devant 72 317 spectateurs.

Au-delà du plaisir de voir les plus grandes vedettes de la ligue réunies le temps d’un match, on a eu l’opportunité de voir ce que certaines d’entre elles avaient dans le ventre face à une opposition de cette qualité.

On attendait Josef Martinez, il a marqué. On guettait Miguel Almiron, il a brillé. Je ne m’attendais à rien de moins de leur part. Leur avenir s’inscrira loin de la MLS, validant ainsi le projet novateur et ambitieux d’Atlanta United.

Dans leur ville, Martinez et Almiron sont partout. Sur les panneaux publicitaires qui jonchent les autoroutes, sur les devantures de magasins du centre-ville... et sur toutes les lèvres. J’ai arrêté de compter les conversations avec les chauffeurs de taxi (notamment) sur le talent de ces deux-là.

À l’échelle de la ligue, le débat en vogue est même de savoir qui de Martinez ou d’Almiron mérite le plus de remporter le titre de joueur le plus utile à la fin de la saison...

En somme, ils ont pour eux tout ce dont Ignacio Piatti n’a jamais bénéficié : un marketing efficace et la lumière des projecteurs.

Et pourtant...

Mercredi soir, «Nacho» a régalé. Outre sa passe décisive, celui qui a été titularisé par Tata Martino peut également se vanter d’avoir réussi le dribble le plus spectaculaire de la soirée, qui a fait tomber à la renverse l’international portugais João Cancelo, acheté 40 millions d’euros par la Juve cet été. Mais de ça, on ne parle pas. Ou si peu.

Lorsque, après le match, j’ai félicité Piatti pour son action décisive, il a simplement eu un rire gêné. Comme me l’ont souvent répété mes excellents et estimés collègues Hassoun Camara et Patrice Bernier, l’Argentin est un homme très tranquille.

Pas le genre à rouler des mécaniques et chercher la reconnaissance.

Cela ne veut pas dire qu’il ne mérite pas d’être acclamé.

Il ne faudrait pas attendre qu’il parte pour lui dire à quel point il est apprécié. Il ne faudrait pas non plus attendre que la MLS daigne lui accorder un prix pour le célébrer.

Avec 11 buts et 9 passes cette saison, Piatti revendique un total de 20 actions décisives. Seuls Josef Martinez et Zlatan Ibrahimovic ont fait mieux (respectivement 27 et 21), mais on pourrait arguer qu’ils sont aussi mieux entourés.

Pourrait-il être élu joueur le plus utile de la MLS? Ce n’est pas gagné, car il s’agit autant d’une course au mérite qu’un concours de popularité. Mais si vous le trouvez méritant, ne vous retenez pas pour le dire. Il n’y a rien qu’une base de partisans passionnés ne puisse accomplir.