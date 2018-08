LNH: 10 espoirs à surveiller en 2018-2019

On le répète souvent, le repêchage dans la Ligue nationale de hockey (LNH) n’est pas une science exacte. Parfois, les premières sélections déçoivent et ne parviennent pas à devenir des joueurs d’impact, et dans d’autres cas, des cartes cachées viennent changer complètement le visage d’une équipe.

À quelques semaines des camps d’entraînement des équipes du circuit Bettman, voici une liste de 10 espoirs qui pourraient devenir dès cette année des joueurs d’impact... ou pas.

Rasmus Dahlin, défenseur, Sabres de Buffalo

L’arrière suédois a été sélectionné au tout premier rang du dernier repêchage de la LNH, et de l’avis de plusieurs recruteurs, il a tout ce qu’il faut pour devenir le meilleur au monde à sa position.

Dahlin possède des habiletés au-dessus de la moyenne, que ce son tir, sa vision du jeu et son maniement de rondelle. Il pourrait être un sérieux candidat au trophée Calder remis à la meilleure recrue de la ligue.

Elias Pettersson, attaquant, Canucks de Vancouver

Le Suédois a fait écarquiller bien des yeux lors de la saison en amassant 24 buts et 56 points en 44 parties dans la principale ligue de Suède à sa première campagne professionnelle. Il a ainsi terminé au premier rang des pointeurs.

Après avoir été sélectionné par les Canucks au cinquième échelon en 2017, l’athlète de 18 ans a signé un premier contrat avec le club de la Colombie-Britannique au mois de mai. Il devrait entamer le camp d’entraînement avec une place à perdre dans la formation.

Ryan Donato, centre, Bruins de Boston

Donato a terminé son parcours universitaire ce printemps avec l’université Harvard, concluant sa dernière saison avec une impressionnante récolte de 43 points en 29 matchs, dont 26 buts. Il a ensuite fait le saut directement à la LNH, conciliant examens de sociologie et matchs éliminatoires.

Dès son premier duel, Donato a cumulé trois points, inscrivant au passage son premier but en carrière. Il a conclu la saison avec cinq buts et neuf points en 12 parties. Il pourrait ainsi devenir un acteur important du jeu offensif des Bruins.

Casey Mittelstadt, centre, Sabres de Buffalo

L’Américain de 19 ans, très talentueux, devrait obtenir un poste à temps plein avec les Sabres l’année prochaine. Obtenant un avant-goût de la LNH en fin de saison, il a fait bouger les cordages une fois en plus de se faire complice de quatre filets en six rencontres.

Filip Zadina, attaquant, Red Wings de Detroit

Ignoré par le Canadien de Montréal, qui lui a préféré Kasperi Kotkaniemi avec le troisième choix au total lors du dernier encan amateur, celui qui a porté les couleurs des Mooseheads de Halifax dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) tentera de prouver au Tricolore qu’il a fait une erreur.

Filip Chytil, centre, Rangers de New York

À 18 ans, bientôt 19, le Tchèque a déjà deux saisons professionnelles derrière la cravate. Après une campagne dans son pays natal en 2016-2017, il a fait la navette entre les Rangers et leur club-école dans la Ligue américaine lors de la dernière saison.

Andrei Svechnikov, ailier gauche, Hurricanes de la Caroline

Svechnikov a été le «premier des autres» à être sélectionné lors du dernier repêchage après Dahlin. Il a été dominant avec les Colts de Barrie dans la Ligue de hockey junior de l’Ontario (OHL) l’année dernière, cumulant 40 buts et 67 points en 44 duels.

Henrik Borgstrom, centre, Panthers de la Floride

Tout comme Donato, Borgstrom a fait le saut directement dans la LNH lorsque son club universitaire, les Pioneers de l’université de Denver, a été éliminé.

Après une saison convaincante de 23 buts et 52 points dans la NCAA, il a inscrit son premier filet dans la LNH en fin de campagne, lui qui a participé à quatre parties avec les Panthers.

Noah Juulsen, défenseur, Canadien de Montréal

L’arrière du Bleu-Blanc-Rouge ne sera jamais reconnu pour son apport offensif, mais il pourrait profiter de l’allure dégarnie de la brigade défensive en début de saison pour faire sa place définitivement.

Avec la blessure à Weber, seuls Jeff Petry et Jordie Benn le devancent au sein de l’organigramme parmi les arrières qui jouent du côté droit.

Eeli Tolvanen, ailier droit, Predators de Nashville

Après avoir été le choix de premier tour, la 30e sélection, des Predators lors du repêchage de 2017, Tolvanen a prisé le record pour le plus de points dans la Ligue continentale de hockey (KHL) pour un joueur de moins de 20 ans et a été le deuxième meilleur pointeur du tournoi olympique, avec trois buts et neuf points en cinq matchs.

Au sein d’une équipe dominante, le Finalndais aura tous les outils pour se faire rapidement une place au soleil.