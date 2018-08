Jeff Skinner prend la direction de Buffalo

Les Sabres de Buffalo ont acquis l’attaquant Jeff Skinner des Hurricanes de la Caroline, jeudi.

En retour, les «Canes» ont mis la main sur l’espoir Cliff Pu, un choix de deuxième tour en 2019 ainsi que des sélections de troisième et sixième rondes en 2020.

The Buffalo Sabres have acquired forward Jeff Skinner from the Carolina Hurricanes in exchange for forward Cliff Pu, a second-round pick in the 2019 NHL Draft, a third-round pick in the 2020 NHL Draft and a sixth-round pick in the 2020 NHL Draft.https://t.co/kdMpOXxgNH