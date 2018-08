Le propriétaire des Red Sox veut garder Mookie Betts

Le propriétaire majoritaire des Red Sox de Boston, John Henry, a affirmé qu’il souhaite voir le voltigeur Mookie Betts signer un contrat à long terme avec son équipe.

Invité à trois reprises au match des étoiles du baseball majeur, Betts sera admissible au marché des joueurs autonomes à la fin de la saison 2020. L’hiver passé, il a eu gain de cause en arbitrage salarial et touche 10,5 millions $ cette année, soit 3 millions $ de plus que l’offre des Sox.

«Au cours des deux dernières saisons mortes, je lui ai dit qu’on voulait lui donner un contrat de longue durée. Je veux m’assurer que Mookie sache personnellement à quel point il est important pour nous maintenant et dans le futur», a déclaré Henry au quotidien «The Boston Globe».

L’athlète de 25 ans a conservé une moyenne au bâton de ,338 en 2018, totalisant 25 circuits et 56 points produits. Avant les duels de jeudi, Boston revendiquait la meilleure fiche (75-34) des grandes ligues.