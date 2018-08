Le nom de Colin Kaepernick censuré dans Madden NFL 19

Le dossier de Colin Kaepernick continue d’être un sujet délicat dans le monde du football. Le nom du quart-arrière a été censuré dans une chanson de la bande sonore du jeu vidéo MADDEN NFL 19, ce qui a suscité plusieurs réactions sur les réseaux sociaux.

Dans le morceau «Big Bank» du rappeur YG, l’artiste Big Sean mentionne Kaepernick dans son couplet, mais l’évocation de l’athlète a été enlevée de la chanson dans le jeu vidéo d’EA Sports. C’est un utilisateur de Twitter qui l’a relevé, jeudi. Son gazouillis a ensuite été partagé par la petite amie de Kaepernick, Nessa Diab.

«Oh!!!!! Qui vous a dit d’enlever le nom de Colin???? Des gens curieux veulent savoir», a-t-elle réagi.

Oh!!!!! @EAMaddenNFL who told you to edit Colin’s name out???? @nfl ? @NFLPA Curious minds want to know �� Thanks Jean for the info!!! If you guys see more shady stuff send it over. https://t.co/EIBQbaQ5SA — NESSA (@nessnitty) 2 août 2018

Big Sean a pour sa part déploré que cette modification ait été apportée à son couplet.

«C’est décevant et consternant que la NFL et EA aient retiré le nom de Kaepernick de mon couplet comme si c’était un juron. Il n’est pas une malédiction, mais bien un cadeau pour nous! Aucun membre de mon équipe n’a donné son approbation pour cela.»

It’s disappointing and appalling @NFL & @EA took @Kaepernick7’s name out of my verse on Big Bank for Madden 19, like it was a curse word. When he's not a curse, he's a gift! Nobody from my team approved any of this. — Sean Don (@BigSean) 2 août 2018

Le principal intéressé a remercié le rappeur pour son support sur Twitter.

Much love brother! Thank you for having my back!✊�� https://t.co/yKz3nBMiPb — Colin Kaepernick (@Kaepernick7) 2 août 2018

Ce n'est pas la première fois qu'EA Sports censure une mention de Kaepernick, puisque son nom avait été retiré d'une chanson de Mike WiLL Made-It dans l'édition 2018 de MADDEN NFL.

Mea-culpa d'EA

La compagnie Electronic Arts (EA) a présenté ses excuses, jeudi soir, en expliquant que le nom de Kaepernick n'avait pas volontairement été exclu.

«Nous avons fait une erreur regrettable pour ce qui est de notre bande sonore. Comme nous n'avons pas les droits pour inclure Colin Kaepernick dans le jeu, les membres de notre équipe se sont mépris en comprenant que la même règle s'appliquait pour la bande sonore. Nous avons fait une erreur et la modification n'aurait jamais dû être apportée. Nous allons corriger la situation et envoyer une mise à jour de Madden NFL 19 qui inclura la référence le 6 août. Nous ne voulions pas être irrespectueux et nous présentons nos excuses à Colin, à YG, à Big Sean, à la NFL et ses partisans, ainsi qu'à tous nos joueurs pour cette erreur.»

Au terme de la saison 2016, Kaepernick a mis fin à son contrat avec les 49ers de San Francisco en utilisant une clause échappatoire. Il demeure joueur autonome depuis ce moment. En octobre 2017, le pivot a déposé un grief contre la NFL, accusant les propriétaires des équipes de collusion visant à l’empêcher de jouer.

L’homme de 30 ans a été l’instigateur d’un mouvement dans le circuit Goodell en posant un genou au sol durant l’hymne national pour dénoncer la brutalité policière et les inégalités raciales. Cette forme de protestation sera maintenant interdite : le nouveau règlement de la NFL oblige les joueurs à rester debout pendant l’interprétation du «Star-spangled-banner».