L'agent de Johnny Manziel critique les Alouettes

L’agent du quart-arrière Johnny Manziel, Erik Burkhardt, estime que les Alouettes de Montréal font fausse route en envoyant son client dans la mêlée vendredi soir contre les Tiger-Cats de Hamilton.

Le représentant de l’ancien pivot des Browns de Cleveland dans la NFL croit que Manziel aurait dû avoir davantage de temps pour se familiariser avec les stratégies des Moineaux, qui l’ont acquis des «Ti-Cats» le 22 juillet.

«Vous venez de rencontrer votre nouveau bureau de direction et ensuite, vous apprenez l’équivalent de neuf jeux en trois entraînements avant qu’on décide de vous lancer dans la gueule du loup. Je pense que c’est prématuré, a commenté Burkhardt dans un podcast de Comeback SZN. C’est irréaliste.»

«Je pense qu’un joueur est aussi bon que ses décisions sur le terrain et son expérience. Et je crois que tout le monde dans l'équipe essaie de comprendre et de trouver des solutions. Je suis un peu inconfortable vis-à-vis la situation et j’estime que les attentes [envers Manziel] devraient être modérées, a-t-il ajouté. Vous ne pouvez pas le jeter dans la fosse aux lions et simplement lui faire enfiler un chandail.»

Manziel n’a pas joué depuis le dernier match préparatoire de Hamilton en juin contre les Alouettes.