La saison de Jake Lamb est terminée

Les Diamondbacks devront se débrouiller sans les services de son joueur de troisième but Jake Lamb pour le reste de la saison puisqu’il devra être opéré à l’épaule gauche.

Le club en a fait l’annonce, jeudi. L’athlète de 27 ans est aux prises avec une blessure à la coiffe des rotateurs.

Lamb a maintenu une moyenne au bâton de ,222 cette saison, produisant 31 points en plus d’en inscrire 34 en 56 parties. Il a également frappé six circuits et soutiré 26 buts sur balles.

Lamb a notamment été invité au match des étoiles en 2017.