KeyArena de Seattle : des coûts plus élevés que prévu

Les rénovations du KeyArena de Seattle coûteront environ 700 millions $, soit 100 millions $ de plus que prévu.

C’est ce qu’a indiqué jeudi l’entreprise Oak View Group (OVG), qui espère amener une équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH) et une formation professionnelle de la NBA dans les prochaines années.

Le président et chef de la direction de la compagnie, Tim Leiweke, a justifié l’augmentation de la facture par diverses raisons, notamment l’installation de vestiaires permanents pour de futurs clubs de la LNH et de la NBA, ainsi que le Storm de Seattle, organisation de la WNBA, la principale ligue de basketball féminin aux États-Unis. L’homme d’affaires a aussi mentionné que 50 000 pieds carrés supplémentaires sont requis pour de l’entreposage, tandis qu’un espace destiné à la clientèle corporative sera créé au sommet de l’édifice.

«La bâtisse que vous voyez maintenant n’est pas celle ayant été prévue il y a un an. Nous voulions que la LNH et la NBA soient capables de cohabiter, a expliqué Leiweke au site SportsPro. On souhaitait que la capacité d’accueil soit conforme aux standards de ces ligues et on espérait des améliorations nous permettant d’accéder au premier tiers des équipes en termes de revenus provenant de l’aréna.»

Le KeyArena comprendra 17 400 sièges pour les matchs de hockey et 18 600 pour ceux de basketball. Les autorités municipales avaient approuvé le projet de rénovation peu après que la LNH eut autorisé en décembre l’OVG à soumettre une demande pour un club d’expansion.