John Axford a apprécié son séjour à Toronto

Le releveur canadien John Axford a aimé son passage chez les Blue Jays de Toronto, mais il est prêt pour son nouveau défi chez les Dodgers de Los Angeles, qui l’ont acquis mardi en retour de l’artilleur des ligues mineures Corey Copping.

Le natif de Simcoe, en Ontario, a finalement disputé moins d’une campagne au sein de la seule équipe du baseball majeur au pays. Malgré la saison difficile des Jays, il s’est relativement bien débrouillé, conservant une fiche de 4-1 et une moyenne de points mérités de 4,41.

«Cette expérience fut incroyable et aussi cliché que cela peut sonner, porter l’uniforme des Blue Jays fut un rêve qui est devenu réalité pour moi, a-t-il mentionné au quotidien "The Toronto Sun". Après avoir grandi dans cette région et avoir assisté à des matchs quand j’étais enfant, ç’a été fantastique de vivre ça.»

«J’ai vraiment savouré le moment où j’ai enfilé ce chandail lors de la rencontre inaugurale, a-t-il poursuivi. Il y a un bon groupe de gars dans l’enclos de relève et j’ai pu tisser des liens pendant les premiers mois de la campagne.»

L’appel fatidique

Aussi, le droitier est descendu de son nuage lorsqu’il a appris la nouvelle de son départ de la bouche du directeur général Ross Atkins, qui l’a appelé peu avant l’heure limite des transactions sans ballottage dans les grandes ligues.

«Je n’avais pas idée de ce qui allait arriver et cela vous fait passer par toute la gamme des émotions, car les choses peuvent changer rapidement, a-t-il dit. J’ai apprécié l’occasion de me retrouver plus souvent à la maison avec les enfants et de les amener au stade quand c’était possible. Maintenant, c’est une belle opportunité pour moi chez les Dodgers.»

D’ailleurs, Axford aura la chance d’aider la formation californienne qui vise une deuxième présence consécutive à la Série mondiale après un début de saison atroce. Avant les duels de jeudi, Los Angeles partageait le sommet de la section Ouest de la Ligue nationale avec les Diamondbacks de l’Arizona.

«Avoir l’occasion de jouer du baseball significatif durant les prochains mois est immense. Ce sera un contexte différent et un univers nouveau. Je devrais être capable de composer avec ça.»