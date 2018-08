Jean Pascal aurait pu affronter Dmitry Bivol

Même s’il a subi des défaites contre Sergey Kovalev et Eleider Alvarez au cours des deux dernières années, Jean Pascal est encore un boxeur d’intérêt pour les actuels champions de la division des mi-lourds.

Selon ce que «Le Journal de Montréal» a appris, le clan du champion WBA, Dmitry Bivol (13-0, 11 K.-O.), aurait contacté l’agent de Pascal (33-5-1, 20 K.-O.), Greg Leon, il y a quelques semaines.

Le Russe aurait aimé croiser le fer avec le Québécois lors de son affrontement de samedi au Hard Rock Casino & Hotel d’Atlantic City.

«C’est vrai qu’on a approché le clan de Jean Pascal, a confirmé le gérant de Bivol, Vadim Kornilov dans un courriel. Par contre, on s’est fait répondre que Pascal avait déjà un combat de prévu [contre Steve Bossé]. On ne sait même pas s’il avait un intérêt. »

Pascal a confirmé que les négociations n’avaient pas été bien loin avec les représentants de Bivol.

Pas terminé

Ce dossier n’est pas fermé. Kornilov a l’intention de faire d’autres propositions au clan Pascal dans les prochains mois.

Et la raison est simple.

Son poulain tente de mettre des noms connus à son tableau de chasse afin qu’il puisse acquérir de la notoriété et de meilleures bourses. C’est souvent le cas des boxeurs russes qui tentent de percer chez les pros aux États-Unis. On a assisté à la même stratégie du côté de Sergey Kovalev à ses débuts.

«C’est sûr qu’on serait intéressés à affronter Pascal à un autre moment, a ajouté Kornilov. Nous croyons que ça pourrait faire un bon combat.»

Champion de nouveau ?

Du côté du Québécois de 35 ans, il n’a pas caché qu’il aimerait avoir une dernière chance de redevenir champion du monde avant la fin de sa carrière. Si des duels avec les champions Kovalev et Adonis Stevenson semblent utopiques, il pourrait avoir une chance avec Bivol, qui est loin d’être un client facile.

Est-ce que Jean Pascal pourrait devenir le premier boxeur du Québec à être champion du monde une deuxième fois ? Il y a beaucoup de détails à régler avant qu’on puisse se poser cette question.

Par contre, après le duel contre Bossé, son entraîneur Stéphan Larouche a lancé qu’il pourrait être à Atlantic City afin d’assister au combat Alvarez-Kovalev.

Il pourrait faire d’une pierre deux coups en voyant Bivol en action et se faire une idée sur le possible défi qui l’attendrait dans quelques mois.

Dans le calepin ...

On aura droit à la conférence de presse finale jeudi entre Sergey Kovalev et Eleider Alvarez. Ce sera intéressant de voir comment Alvarez va se comporter devant les médias américains qui seront présents. On ne s’attend pas à des esclandres de sa part ou de celle du champion.

Rencontré sur la célèbre promenade Boardwalk, Yvon Michel a confiance de voir Eleider Alvarez l’emporter contre Sergey Kovalev, samedi soir. Il aurait ainsi un troisième champion du monde dans la catégorie des 175 lb. Il est aussi le promoteur d’Adonis Stevenson (WBC) et d’Artur Beterbiev (IBF).

Avec la chaleur accablante qui sévit à Atlantic City, il serait très surprenant qu’un boxeur de la carte de Main Events ne fasse pas le poids vendredi. D’ailleurs, la pesée doit être présentée à l’extérieur.

Samedi, ce sera la 2536e carte de boxe qui sera présentée à Atlantic City. La première aurait eu lieu en 1887 ! Cette ville, avec Las Vegas, a longtemps été reconnue comme la «Mecque» de la boxe, mais ce n’est plus le cas depuis quelques années.

On attendait une officialisation du combat entre les cogneurs David Lemieux et Gary O’Sullivan, mercredi, mais elle n’est pas venue. Les contrats ont été envoyés aux deux parties comme prévu. On attend les signatures des deux pugilistes avant de faire l’annonce de ce duel en sous-carte du mégacombat entre Saùl Canelo Alvarez et Gennady Golovkin. La carte est prévue pour le 15 septembre au T-Mobile Arena de Las Vegas.

Artur Beterbiev s’envolera pour Chicago la semaine prochaine afin de prendre part à une conférence de presse. Comme on le sait depuis quelques semaines, il défendra son titre IBF des mi-lourds pour la première fois dans une carte du promoteur Eddie Hearns. Il croisera le fer avec l’Anglais Callum Johnson, le 6 octobre prochain, dans la ville des vents.

Simon Kean devait affronter l’ancien champion du monde Samuel Peter, le 6 octobre, à Québec. Toutefois, en raison d’un problème de logistique dans le clan de Peter, le tout est tombé à l’eau au cours des derniers jours. Camille Estephan annoncera l’identité de son nouvel adversaire la semaine prochaine lors d’une conférence de presse.