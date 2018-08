Hugo Houle encore aux avant-postes au Tour du Danemark

(Sportcom) – Hugo Houle (Astana) a pris le 17e rang de la deuxième étape du Tour cycliste du Danemark, jeudi, au terme des 174 kilomètres entre Viborg et Vejle.

L’épreuve a été remportée par le Belge et triple champion du monde de cyclocross, Wout van Aert (Vérandas Willems-Crelan), qui a devancé de deux secondes le Danois Alexander Kamp (Team Waoo).

Houle a fini dans le premier groupe d’une quinzaine de compétiteurs ayant accusé un retard de 11 secondes sur le Belge, premier à l’arrivée située au sommet d’une bosse d’un peu moins de 1 km et dont les 400 premiers m avaient une pente moyenne d’environ 20 %.

«Avec un tour à faire, j’ai essayé de suivre une attaque du vainqueur de l’étape, mais nous étions marqués par les autres équipes, a déclaré Houle. D’autres cyclistes d’équipes moins importantes ont pu sortir et Wout van Aert est finalement revenu sur l’échappée pour remporter la course. C’est un gars explosif qui avait vraiment une coche au-dessus de nous sur ce type de terrain.»

«Pour ma part, en finissant dans le groupe principal, je ne perds pas trop de temps. C’est bon, mais pas excellent non plus. Je commençais à sentir les crampes dans l’avant-dernière montée. Il faisait super chaud et je me suis placé un petit peu trop loin au pied de la dernière ascension pour suivre les meilleurs.»

L’homme de 27 ans a déjà en tête les prochaines étapes, surtout le contre-la-montre de samedi, un parcours de 19 km, où il voudra se démarquer.

«[Le résultat de jeudi], c’est bon pour le classement général et je devrais être pas pire pour faire la différence au contre-la-montre et remonter au classement», a poursuivi l’athlète de Sainte-Perpétue qui visera un top 5 à l’épreuve en solitaire, ainsi qu’au classement cumulatif.

Vendredi, le peloton franchira 178 km entre Naestved et Vordingborg.