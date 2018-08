Eric Decker avec les Patriots?

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre seraient sur le point d’embaucher le receveur de passes Eric Decker pour la prochaine campagne.

C’est ce qu’a indiqué le réseau ESPN, jeudi. La veille, l’équipe finaliste du dernier Super Bowl avait libéré un autre receveur éloigné, soit Jordan Matthews.

Decker a disputé la dernière saison avec les Titans du Tennessee, accumulant 563 verges et un touché en 54 réceptions. L’ancien des Broncos de Denver et des Jets de New York a amorcé sa carrière dans la NFL en 2010. Il a obtenu 5816 verges et 53 majeurs en 439 attrapés.