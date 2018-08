«C'est à Geoff Molson de régler le cas Max Pacioretty» - Réjean Tremblay

Malgré la réticence de la direction des Canadiens de lui accorder un nouveau contrat, Max Pacioretty persiste et signe. Il souhaite poursuivre et terminer sa carrière dans l'uniforme bleu, blanc et rouge.

Selon ce que rapporte le réputé chroniqueur du Journal de Montréal Réjean Tremblay, le capitaine du Tricolore a manifesté son désir de demeurer à Montréal au cours des derniers jours dans un échange de textos avec un ami.

Il ne fera pas de commentaires parce qu’il veut rester digne et professionnel en tant que capitaine du prestigieux Canadien de Montréal. Mais il garantit à son ami «que rien n’a changé pour lui». Il «espère et veut terminer sa carrière à Montréal».

Pacioretty écoulera en 2018-2019 la dernière année d'un contrat de six saisons qui lui rapporte 4,5 M$ annuellement.

Fini le niaisage

Dans sa chronique, Réjean Tremblay implore le président des Canadiens Geoff Molson d'intervenir dans le dossier Pacioretty. Selon le vétéran scribe, Marc Bergevin «est incapable de grandeur et de jugement quand il prend en grippe certains de ses joueurs» et que c'est à Geoff Molson «de régler le cas Max Pacioretty».

Le no 67 vient de terminer la plus récente campagne avec une production inférieure à son rendement habituel. Mais celui-ci a prouvé par le passé qu'il pouvait remplir les filets plus de 30 fois par saison en jouant avec des joueurs moins talentueux que les autres marqueurs prolofiques de la LNH.

«Comment Geoff Molson peut-il tolérer que le capitaine de son équipe, un vrai marqueur de 35 buts même si, pendant toute sa carrière, son meilleur joueur de centre aura été David Desharnais, se fasse niaiser de la sorte?» martèle Réjean Tremblay.

Pourquoi les dirigeants du CH montrent-ils aurant d'irrespect envers Max Pacioretty? C'est la question que pose M. Tremblay.

«Pacioretty est comme la plupart des hommes. C’est vrai qu’il pratique un sport dur, un sport de combattants. Et contrairement à la plupart des hommes, il est multimillionnaire. Mais ça ne change rien à la nature profonde de l’être humain. On performe mieux quand on est respecté et qu’on se sent apprécié par ses confrères et les dirigeants d’une entreprise.»