Brandon LaFell quitte les Bengals

Les Bengals de Cincinnati ont libéré jeudi le receveur de passes Brandon LaFell, qui avait exigé de quitter cette organisation.

L’agent du principal intéressé, Jonathan Feinsod, a d’ailleurs mentionné au réseau NFL Network que «nous sommes heureux de voir notre demande en ce sens acceptée», surtout que le poste de son client n'était pas assuré en 2018.

LaFell a disputé les deux dernières campagnes en Ohio. L’an passé, il a totalisé 548 verges et trois touchés en 52 attrapés. L’ancien des Panthers de la Caroline et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre a amassé 5263 verges et 29 majeurs depuis le début de sa carrière dans la NFL en 2010.

Le vétéran de 31 ans a gagné le Super Bowl une fois, soit en février 2015 avec les «Pats».