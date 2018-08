Dmitry Bivol est en quête de notoriété

Lorsqu’il est question des champions chez les mi-lourds, ce sont toujours les mêmes noms qui reviennent dans les discussions. Toutefois, il y en a un qui a commencé à faire surface durant la dernière année : celui de Dmitry Bivol.

Le Russe a un parcours similaire à celui d’Artur Beterbiev depuis son arrivée chez les professionnels. Il est devenu champion du monde intérimaire WBA dès son septième combat.

Bivol (13-0, 11 K.-O.) est devenu le monarque officiel de cette organisation après l’annonce de la retraite d’Andre Ward l’an dernier. Au cours de ses derniers combats, le promoteur de Bivol s’est attardé à lui trouver des noms qui lui donneraient de la notoriété.

Il a battu Sullivan Barrera et il s’attaquera à Isaac Chilemba samedi à Atlantic City. Et il n’est pas impossible que le prochain sur sa liste soit Jean Pascal.

«Je veux gagner, mais je veux aussi donner un bon spectacle aux amateurs qui vont le regarder. Je veux qu’ils aient du plaisir à me voir en action, a souligné Bivol. Pour ce qui est de Barrera ou Chilemba, ce sont des noms connus dans le monde de la boxe et je suis content de pouvoir les affronter.

«Ils me permettent de me faire connaître auprès des amateurs et de montrer mes habiletés. Plusieurs personnes me disent que j’ai un style particulier avec de la puissance. Ça me fait sourire d’entendre cela.»

Pas le meilleur

Bivol est prudent quand vient le temps de se comparer aux autres pugilistes de l’élite de sa division.

«À ce moment-ci, je ne suis pas le meilleur mi-lourd de la planète, mais l’un des meilleurs, a-t-il nuancé. Le jour où j’aurai toutes les ceintures en ma possession, je pourrai dire que je suis la référence chez les 175 lb, mais pas avant.

«Pour savoir où je me situe, je vais devoir affronter les autres champions. Personne ne sait qui est le meilleur pour le moment, seul Dieu le sait. Pour l’instant, je me concentre sur Chilemba et on verra ce qui arrivera après.»