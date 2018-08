Alvarez-Kovalev: du respect avant la guerre

Eleider Alvarez et Sergey Kovalev ont livré une conférence de presse dans les règles de l’art, jeudi, au Hard Rock Casino & Hotel d’Atlantic City.

Les deux boxeurs, qui en viendront aux prises samedi pour le titre WBO des mi-lourds, se sont échangé de bons mots pendant leur allocution respective. On a eu droit à du respect et de la classe du début à la fin.

Il n’y a pas eu d’échauffourées pendant le face-à-face. Kovalev a pu garder sa casquette contrairement à ce qu’on avait vu lors du premier choc entre le Russe et Jean Pascal à Montréal en 2015.

Pour ce qui est d’Alvarez (23-0, 11 K.-O.), on le sent bien dans sa peau. Il croit en ses chances de détrôner le champion qui représente le plus gros défi de sa carrière.

«Je suis dans la meilleure forme physique et mentale de ma carrière, a indiqué Eleider Alvarez avant la conférence de presse. J’ai fait de la visualisation pour savoir comment je vais me sentir avant, pendant et après le combat. J’ai aussi pensé à la façon que je vais célébrer ma victoire et ce sera avec le sourire.

«Ça fait longtemps que j’attends ma chance et je vais tout faire pour en profiter.»

Une stratégie à respecter

Le Montréalais d’origine colombienne est bien conscient qu’il devra suivre son plan de match à la lettre pour sortir vainqueur.

«Lors des deux combats de Kovalev contre Jean Pascal, j’ai vu des choses que je devrai exécuter et d’autres que je devrai éviter», a souligné Alvarez.

Son entraîneur Marc Ramsay a lancé des fleurs au champion.

«Je veux remercier Sergey (Kovalev) de nous donner cette opportunité, car il n’était pas obligé de le faire, a souligné le Trifluvien. Qu’il gagne ou qu’il perde, il tente toujours d’avoir le plus gros défi possible et j’ai beaucoup de respect pour cela.

«Pour ce qui est de mon boxeur, il a connu un très bon camp et il s’est gardé loin des blessures. Il est prêt à livrer une bonne performance et je vous garantis qu’on ira pour le coup de circuit.»

Un Kovalev plus posé

Lors de ses visites à Montréal, Kovalev avait été incisif dans ses paroles et dans ses actions. Jeudi, on a eu droit à un boxeur plus calme et réfléchi dans ses propos.

«C’est sûr que vous allez voir un Kovalev différent dans le ring samedi, a mentionné le Russe à l’auteur de ces lignes. J’ai 35 ans et j’ai plus d’expérience.

«Je suis plus motivé qu’à l’époque, car je n’ai qu’un titre autour de ma taille au lieu de trois. J’ai maintenant une philosophie différente pendant mes combats. Je suis notamment capable de garder mon sang-froid si ça ne se déroule pas comme je le veux. Je me concentre sur le fait de gagner mon duel de façon claire et nette.»

Ensuite, il a reconnu qu’il a plus de respect pour Alvarez qu’il n’en a jamais eu pour Pascal.

«Quand ton adversaire te dit des bêtises comme ce fut le cas avec Pascal, tu te sens obligé de répondre, a affirmé Kovalev. Si ça m’arrivait à nouveau, je ferais la sourde oreille et je m’arrangerais pour que mon adversaire en paye le prix sur le ring. Ce ne fut pas le cas avec Alvarez.»

Alvarez s’est adressé en espagnol puis en français pendant son allocution. Il a remercié les journalistes de Montréal pour leur présence et les amateurs québécois pour leur appui au cours des dernières semaines. Certains boxeurs devraient prendre des notes sur la façon de faire d’Alvarez.

Mercredi, Alvarez faisait osciller la balance à 179 lb après son dernier entraînement. Son entraîneur était tellement content qu’il a annulé une de ses séances d’entraînement de jeudi pour lui permettre de se reposer.