Une occasion en or pour les Alouettes

Les Alouettes de Montréal recevront les Tiger-Cats de Hamilton, vendredi au stade Percival-Molson, et une victoire leur permettrait de prendre le deuxième rang de la section Est de la Ligue canadienne de football (LCF).

Même avec une horrible fiche de 1-5, les Moineaux ont une chance de devancer les «Ti-Cats» qui ne font guère mieux avec leur dossier de 2-4.

La situation n’a pas échappé au nouveau quart-arrière partant, un certain Johnny Manziel.

«J’ai parlé de ça à plusieurs de mes coéquipiers. Si nous gagnons vendredi, nous serons où nous voulons être, malgré le mauvais début de saison. Nous sommes dans une division faible et nous devons en profiter», a affirmé l’ancien des Browns de Cleveland en marge de l'entraînement des siens, jeudi.

Une défense redoutable

Le pivot, qui a été acquis de la formation de l’Ontario, récemment est cependant conscient que la tâche sera ardue.

«Si on regarde leur défense, ils ont des gars avec de l’expérience qui sont vraiment agressifs. J’ai été dans l’entourage de l’équipe pendant plusieurs mois, donc je les connais bien. Il représente un bon défi», a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’entraîneur-chef Mike Sherman veut uniquement se concentrer sur la partie et non sur le classement.

«Nous ne regardons pas le fait de pouvoir ravir la seconde place, nous nous concentrons uniquement sur l'importance d’aller chercher une victoire devant nos partisans, ce que nous n’avons toujours pas fait cette saison, a expliqué le pilote lors de son point de presse. Nous devons simplement gagner et nous verrons par la suite les effets de cette victoire. Mais visons d’abord la victoire.»

Nicolas Boulay de retour

Le Québécois Nicolas Boulay jouera sa première rencontre de la saison vendredi soir. Le secondeur était retenu à l’extérieur du terrain en raison d’une blessure au genou.

«J’ai raté seulement trois matchs en cinq ans et là, j’en ai manqué six en un an, dû à ma blessure, a exposé le natif de Magog. Être avec l’équipe, de pouvoir pratiquer et d’aller à la bataille avec mes coéquipiers, c’est vraiment excitant.»