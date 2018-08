Un golfeur de la PGA aux soins palliatifs

Le golfeur australien Jarrod Lyle a été admis aux soins palliatifs, mardi, après avoir décidé de mettre fin à ses traitements contre le cancer.

L’homme de 36 ans a d’ailleurs été photographié sur son lit d’hôpital en compagnie de ses deux filles. Celui ayant reçu le diagnostic de leucémie aiguë myéloïde à l’âge de 17 ans revendique deux victoires en carrière au sein du circuit Web.com et a participé à 121 tournois du circuit de la PGA.

«Ce sera le dernier message sur la page de Jarrod. [...] Son corps n’est plus capable de combattre. Nous allons le ramener à la maison afin qu’il reste proche de ses enfants. Il a livré avec courage toute une bataille et il est entouré d’amour», a-t-il été écrit sur son compte Instagram.

Lyle, qui s’est longuement impliqué au sein de l’organisme Challenge pour aider à la lutte contre le cancer infantile, a également fait l’objet de plusieurs témoignages sur les réseaux sociaux.

«La vie est très précieuse et tu as été si fort. Nous prions plus que jamais pour toi, Jarrod», a rédigé le golfeur Ernie Els au nom de sa famille.

«Plus je lis à propos de Jarrod Lyle, plus c’est difficile, a ajouté le Canadien Graham DeLaet. Il a été un combattant toute sa vie. Chacun autour de lui est devenu une meilleure personne. C’est crève-cœur pour sa famille.»

Lyle a fini à égalité au 48e rang à l’Omnium des États-Unis 2008, ce qui représente son meilleur résultat dans le cadre d’un événement du Grand Chelem.