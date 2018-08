Quatre joueuses du top 50 à la Coupe Banque Nationale

Un total de quatre joueuses figurant parmi les 50 premières au monde prendront part à la Coupe Banque Nationale de tennis au PEPS de l’Université Laval, du 8 au 16 septembre, a-t-il été annoncé mercredi par l’organisation du tournoi.

Ainsi, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova, 28e du circuit de la WTA, sera la participante la mieux classée. Les étoiles montantes Aryna Sabalenka (36e) et Danielle Collins (42e), ainsi que la Croate Petra Martic (50e), fouleront également le court dans la Vieille Capitale.

De plus, la championne de 2013, Lucie Safarova, et la médaillée d’or olympique, Monica Puig, seront de la partie, tout comme la gagnante du tournoi olympique des Jeux de Rio, Monica Puig. Les Américaines Sofia Kenin et Christina McHale, l’Allemande Tatjana Maria et la Russe Evgeniya Rodina seront aussi à surveiller.

«La Coupe Banque Nationale revêt toujours un cachet particulier pour la région de Québec. Les adeptes de cette classique ont pu, année après année, découvrir les meilleures joueuses du circuit de la WTA. En 2018, le tennis féminin est en pleine évolution et bien malin qui peut prédire la championne de quelque tournoi que ce soit», a commenté le directeur du tournoi, Jacques Hérisset, dans un communiqué.

Pavlyuchenkova est classée au sein du top 50 depuis neuf ans, ayant notamment atteint les quarts de finale des quatre tournois du Grand Chelem. Cette année, elle a conquis les grands honneurs à Strasbourg et a, entre autres, signé des victoires face à Madison Keys et à Garbine Muguruza.

De son côté, Safarova reviendra à Québec pour la sixième fois de sa carrière. En 2015, celle ayant déjà occupé le cinquième rang mondial avait disputé la finale du simple à Roland-Garros. De plus, son palmarès comprend cinq couronnes de double remportées aux côtés de sa partenaire Bethanie Mattek-Sands.

Enfin, deux laissez-passer pour le tableau principal seront octroyés à des Canadiennes. Les noms des récipiendaires seront annoncés à l’approche du tournoi.