Patriots : Jordan Matthews sur la voie d’évitement

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont libéré le receveur de passes Jordan Matthews, mercredi, quelques jours après avoir subi une blessure sérieuse à la jambe durant un entraînement.

Matthews avait signé un contrat d’un an et de 1 million $ avec les Patriots le printemps dernier. L’athlète de 26 ans a été ralenti par divers problèmes physiques au cours des mois passés. En 2017, il a participé à 10 rencontres avec les Bills de Buffalo, amassant 282 verges et un touché en 25 réceptions.

L’ancien des Eagles de Philadelphie a totalisé 2955 verges et 20 majeurs par la voie aérienne depuis le début de sa carrière.