Nouveau site et plus d'argent en jeu

À sa deuxième année en sol québécois, l’Omnium Placements Mackenzie sera disputé sur un nouveau site en plus d’offrir une bourse totale de 200 000 $, ce qui en fait le plus important et le plus lucratif tournoi présenté au Québec en 2018.

L’événement, dont l’enjeu global était de 175 000 $ en 2017, se tiendra du 3 au 9 septembre sur les allées du parcours Nord du club de golf Elm Ridge, à l’Île Bizard.

Au terme des quatre jours de compétition, le champion repartira avec un chèque de 36 000 $.

«Nous sommes fiers de présenter l’édition de cette année et celle de 2019 sur un parcours aussi exclusif que celui du club Elm Ridge», a dit Jean Trudeau, président de Circuit Canada Pro Tour, dans un communiqué.

Champion couronné?

L’événement a un cachet particulier cette année puisqu’il s’agira de l’avant-dernier tournoi de la saison au calendrier du Circuit Mackenzie Tour - PGA TOUR Canada.

Le résultat déterminera probablement l’identité du champion à l’Ordre de mérite qui deviendra du même coup membre à part entière du Circuit Web.com en 2019.

Disputé sur un parcours long de 6996 verges à normale 72, le tournoi regroupera 156 golfeurs provenant de plusieurs pays.

Zach Wright (Arizona) est présentement le meneur chez les boursiers, suivi de Sam Fidone (Texas), George Cunningham (Colorado), Tyler McCumber (Floride) et Ben Griffin (Caroline du Nord). Ces quatre golfeurs revendiquent une victoire chacun en 2018.

Au terme d’une première qualification tenue en Ontario le 11 juillet, les Américains Jake Scott et David Tepe, tous deux de l’Ohio, ainsi que l’Ontarien Luke Moser, de Kitchener, ont mis la main sur les premiers laissez-passer en vue de la compétition.

La qualification finale se déroulera le lundi 3 septembre sur les allées du parcours Sud du club Elm Ridge. Sept places seront alors en jeu.