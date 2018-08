Même à la retraite, François Allaire est toujours aussi convoité

Depuis plus d’un an, François Allaire est loin des patinoires de la Ligue nationale de hockey.

L’ancien instructeur des gardiens de but des Canadiens de Montréal, des Ducks d'Anaheim et de l'Avalanche du Colorado, entre autres, file le parfait bonheur depuis l’annonce de sa retraite, l’an dernier. Il a maintenant le luxe de choisir quels projets de hockey mener.

En mai dernier, l’homme de 58 ans a accepté d'apporter son bagage d'expérience en Russie, où il a participé à un tournoi dans le cadre du 100e anniversaire des Industries Lassonde. Ses services ont été sollicités à titre d'entraîneur-chef de la formation de cette compagnie centenaire.

«Je ne suis pas un entraîneur-chef, je suis entraîneur de gardiens de but. Ils voulaient un entraîneur, donc j’ai essayé de superviser les activités derrière le banc. Ç’a été très intéressant pour moi!», a-t-il raconté lors d’une entrevue téléphonique avec TVA Sports depuis sa résidence de Boisbriand.

C’est le président et chef de l’exploitation de l’entreprise, Jean Gattuso, qui était le gardien de l'équipe. L’association avec Allaire a été pour lui une «expérience exceptionnelle».

«Francois a inspiré l’équipe. Il nous disait qu’il faut avoir du plaisir et gagner, a-t-il raconté.

«Il est un leader tranquille et il nous inspirait confiance. Il rappelait aux gars l’importance du respect et de la confiance. Son amour et son attention rendaient tous les joueurs meilleurs!»

Toujours aussi convoité

Prochaine destination pour Allaire : la République tchèque. Ses services sont toujours aussi convoités en Amérique du Nord comme sur le Vieux Continent.

Plus récemment, celui qui a servi de mentor à Patrick Roy et Jean-Sébastien Giguère a donné une conférence auprès des entraîneurs de gardiens dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il pourrait aussi s’impliquer dans un projet à court terme dans le Midget AAA.

«Je prends des petits projets, je ne prends pas les gros, a-t-il assuré. Je veux avoir une liberté et m’intéresser à des choses qui peuvent survenir. Comme le voyage en Russie, qui était très intéressant.»

Allaire avoue que de se retrouver dans un vestiaire de hockey, où la fraternité règne, est quelque chose qu’il a aimé revivre. Mais il assure ne pas avoir eu la piqûre.

«J’ai aimé l’atmosphère, j’ai aimé me retrouver dans les arénas et dans la chambre, mais je ne peux pas parler d’un retour. Pour moi, c’est terminé!», assure celui qui a 32 ans d’expérience sous la cravate.