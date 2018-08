Les négociations avec Aaron Rodgers progressent

Le quart-arrière Aaron Rodgers et les Packers de Green Bay ont réalisé des progrès dans le cadre de leurs négociations contractuelles au cours des derniers jours.

D’après le réseau NFL Network, les parties concernées sont optimistes de conclure une entente d’ici le début de la prochaine saison. Rodgers a encore deux ans à écouler à son pacte et doit toucher un total approximatif de 40 millions $. Le sextuple invité au Pro Bowl avait aussi demandé une clause lui permettant de résilier le contrat, selon la même source.

Ayant disputé seulement sept rencontres en 2017 à cause d’une fracture de la clavicule, le pivot-étoile a complété 154 de ses 238 passes pour des gains de 1675 verges, 16 touchés et six interceptions.