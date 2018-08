Le match des étoiles 2018 de la MLS à TVA Sports

Ignacio Piatti, Laurent Ciman et les plus grandes vedettes du Major League Soccer (MLS) affrontent la prestigieuse Juventus Turin à 19h30 au stade Mercedes-Benz d’Atlanta, ce soir, à l’occasion du match des étoiles de la MLS.

La rencontre est présentée en direct sur TVA Sports; avant-match 19h.

TVA Sports est en direct d’Atlanta. Frédéric Lord assurera la description de la rencontre en compagnie de l’analyste Vincent Destouches. Nicolas A. Martineau animera l’avant-match et la mi-temps sur le terrain avec les analystes et anciens joueurs de l’Impact Patrice Bernier et Hassoun Camara.

Ignacio Piatti représentera l’Impact de Montréal pour la MLS, aux côtés notamment de son ancien coéquipier Laurent Ciman, défenseur du Los Angeles FC.

En cette saison 2018, Piatti se monte un dossier plus que valide pour le titre de joueur le plus utile à son équipe en MLS, même si d’autres joueurs tels que Josef Martinez, de l’Atlanta United (hôte de la partie), ou encore Zlatan Ibrahimovic, du Galaxy de Los Angeles, ont meilleure presse dans cette catégorie.

Le match tout-étoiles est l’occasion parfaite pour le milieu argentin de l’Impact de se donner en spectacle et étaler son savoir-faire devant les yeux de toute la ligue.

Ibrahimovic a choisi de ne pas participer au match des étoiles face au club italien, une de ses anciennes équipes en MLS. David Villa, du New York City FC, est également absent malgré sa sélection.