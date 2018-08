LCF : Andrew Harris premier de classe en juillet

Le porteur de ballon des Blue Bombers de Winnipeg Andrew Harris a obtenu le titre principal de joueur du mois de juillet dans la Ligue canadienne de football (LCF), mercredi.

Le vétéran a totalisé au moins 100 verges au sol lors de trois rencontres et domine le circuit avec 638 verges par la course cette saison. Durant le dernier mois, il a récolté cinq touchés, dont un par la voie aérienne. Le natif de Winnipeg a aidé les siens à amasser trois victoires en juillet.

Pour sa part, le receveur éloigné des Eskimos d’Edmonton D’Haquille Williams a reçu la deuxième mention mensuelle. Le meneur de la LCF avec 672 verges par la passe en 2018 a franchi le cap des 100 verges par la passe au cours de ses trois parties du mois. Jeudi dernier, il a capté deux ballons dans la zone payante pour permettre à son club de vaincre les Alouettes de Montréal au compte de 44-23.

Enfin, le receveur de passes du Rouge et Noir d’Ottawa Brad Sinopoli a complété le trio d’athlètes méritants du circuit. Celui-ci a réussi deux majeurs et a dépassé les 100 verges aériennes deux fois en juillet et a accumulé 1104 verges sur des attrapés cette année.