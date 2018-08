Jonathan Lucroy et Franklin Barreto s’occupent des Jays

Jonathan Lucroy et Franklin Barreto ont produit respectivement quatre et trois points, mercredi après-midi à Oakland, alors que les Athletics ont pris la mesure des Blue Jays de Toronto par la marque de 8-3.

Marcus Stroman (4-8) a connu une sortie difficile en accordant sept points mérités en cinq manches de travail, au cours desquelles il a accordé 11 coups sûrs et un but sur balles. Toujours en actions en sixième manche, il n’a retiré aucun des trois frappeurs qu’il a affronté.

Le releveur Danny Barnes n’a pas été en mesure d’éteindre les feux puisqu’il a accordé un double à Franklin Barreto, qui a poussé deux coureurs au marbre. Le joueur de deuxième but a ajouté un circuit en solo en huitième.

Lucroy a fait tous ses dommages aux dépens de Stroman. En deuxième, son simple a produit deux points, en quatrième, il a poussé Marcus Semien à la plaque à l’aide d’un double. Finalement, il a frappé un simple en sixième pour générer un autre point et montrer la porte de sortie à Stroman.

Sean Manaea (10-5) a connu un meilleur match en espaçant six coups sûrs et deux passes gratuites en six manches de travail.

Dans une cause perdante, le receveur québécois Russell Martin a réussi sa neuvième longue balle de la saison, une claque bonne pour deux points lors du huitième tour au bâton. Randal Grichuk a produit le premier point des Jays en septième grâce à un double.

Les Jays tenteront de renouer avec la victoire jeudi alors qu’ils rendront visite aux Mariners de Seattle. Felix Hernandez (8-9) sera sur le monticule pour l’équipe locale alors que le partant des Jays n’a toujours pas été annoncé.