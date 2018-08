Deuxième victoire de suite des Rays

Willy Adames et Jake Bauers ont chacun frappé un circuit et les Rays de Tampa Bay ont défait les Angels de Los Angeles par la marque de 7-2, mercredi au Tropicana Field.

La formation floridienne l’avait emporté 10-6 la veille.

Adames a obtenu une claque en solo en sixième tandis que Bauers a propulsé la balle par-dessus la clôture alors que Matt Duffy était sur les sentiers, en huitième. La recrue claquait ainsi la longue balle dans un troisième match de suite.

Mallex Smith s’est également illustré dans la victoire avec un triple d’un point en quatrième.

Jake Faria (4-3), qui a permis un point et quatre frappes en lieu sûr en trois manches et deux tiers, a hérité de la victoire. Le partant des Rays, Tyler Glasnow, avait fait encore mieux en limitant les visiteurs à un point et deux coups sûrs en trois tours au bâton.

La défaite est allée à Nick Tropeano (4-6). Il a concédé quatre points en cinq manches et deux tiers.