Denis Shapovalov accède au 3e tour à Washington

Le Canadien Denis Shapovalov a accédé au troisième tour de l'Omnium Citi de Washington, mercredi.

Shapovalov, neuvième favori et 26e au monde, s'est imposé devant le Russe Daniil Medvedev, 63e au monde en trois manches de 3-6, 6-1, 6-4.

Le jeune homme de 19 ans a claqué 15 as dans la victoire. Il a toutefois commis huit doubles fautes. Il a fait face à huit balles de bris et en a sauvé six. Shapovalov a brisé son rival à quatre occasions.

Le Canadien croisera le fer au troisième tour avec l'Américain Donald Young (234e), issu des qualifications, ou le Japonais Kei Nishikori, septième tête de série et 20e au classement de l'ATP.