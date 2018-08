Coupe Rogers : Bianca Andreescu et Carol Zhao dans le tableau principal

Les Canadiennes Bianca Andreescu et Carol Zhao ont obtenu un laissez-passer pour le tableau principal de la Coupe Rogers qui se tiendra au stade IGA dès lundi.

Andreescu et Zhao, qui occupent respectivement les 181e et 138e rangs du classement de la WTA, se joindront à la Québécoise Eugenie Bouchard (123e) parmi les participantes du tournoi. Celle-ci avait reçu son invitation plus tôt en juillet.

Quant aux places en qualification, elles ont été octroyées à Françoise Abanda, Rebecca Marino et Katherine Sebov. Une autre est réservée à la gagnante du tournoi de préqualification ayant lieu cette semaine au stade IGA. Par ailleurs, des laissez-passer pour l’épreuve du double seront décernés prochainement.

Toronto

Chez les hommes, Félix Auger-Aliassime prendra part à la première Coupe Rogers de sa carrière. À Toronto, il verra également ses compatriotes Peter Polansky et Vasek Pospisil fouler le court, ceux-ci ayant aussi été conviés à la compétition.

En double, Auger-Aliassime fera équipe avec Denis Shapovalov, tandis que Daniel Nestor fera son dernier tour de piste à cet événement aux côtés de Pospisil.

Enfin, l’Ontarien Brayden Schnur et le Britanno-Colombien Filip Peliwo seront en action lors des qualifications, tout comme le Suisse Stan Wawrinka, actuel 198e joueur au monde. L’ancien numéro 3 de l’ATP a subi deux opérations au genou gauche l’an passé.

La chaîne TVA Sports est le diffuseur francophone officiel du tournoi.