«Coach Rob» : du CÉGEP directement à la LCF

Publié aujourd'hui à 18h35

Mis à jouraujourd'hui à 18h43

Ses amis l’appellent Bobby, mais dans le vestiaire des Eskimos, c’est «Coach Rob».

Voyez le reportage d'Andy Mailly-Pressoir dans la vidéo, ci-dessus.



Depuis la saison 2017, l'ex-coordonnateur défensif des Cavaliers du Collège Champlain (3e division collégiale) peut se vanter d’avoir faire le saut des rangs collégiaux à la Ligue Canadienne de football.



Oui, du CÉGEP directement à la LCF.



Robert Payne est entraîneur au contrôle qualité pour les Eskimos d'Edmonton.



Dans la hiérarchie du personnel d'une équipe de football, le contrôle qualité, c'est au bas de l'échelle. Pourtant, la charge de travail est assez colossale : Des journées de 14-15 heures de travail, de longues séances vidéos, beaucoup d’analyse et une maîtrise parfaite du livre de jeux. Avant et pendant les matchs, sa lecture du terrain est toutefois indispensable au coordonnateur défensif de l'équipe.



Un drôle de concours de circonstances avait envoyé l’ancien demi-défensif des Gee-Gees de l’Université d’Ottawa à Edmonton. C'est suite à une référence de son ancien coordonnateur défensif à Ottawa que l’entraîneur chef des Eskimos, Jason Maas, a fait appel à ses services. Et depuis, il ne l'a pas lâché.



Les journées de «Coach Rob» commencent tôt et finissent tard. C’est pourquoi depuis deux ans, durant la saison, l’entraîneur de 31 ans dort sur un matelas dans son bureau....au Stade Commonwealth!



Mais ce job, on le fait par passion, pas pour l’argent.



Après tout, Danny Maciocia, Matt Patricia, Jon Gruden et même le bon Bill Belichick sont passés par là.