Carey Price doit «prouver sa valeur», estime François Allaire

Même si les Canadiens de Montréal n’ont pas fait le plein de munitions, cet été, Carey Price sera en mission dès l'automne. Il devra dissiper les doutes qui planent sur lui.

L’homme masqué du Bleu-blanc-rouge, faut-il le rappeler, a connu sa pire saison depuis qu’il est dans la Ligue nationale de hockey avec une fiche de 16-26-7 et une efficacité de ,900. Qui plus est Price a conclu la campagne avec une moyenne de buts de 3,11 lui qui n’avait jamais maintenu une moyenne supérieure à 2,83.

L’entraîneur des gardiens de but du Tricolore, Stéphan Waite, s'est récemment montré très optimiste à l’égard de son protégé, car ce dernier lui a confié avoir «hâte de revenir» dans le giron. Recommencer et oublier.

Waite prévoit même que l'homme de 15 millions $ entamera «entre 50 à 60 matchs» lors de la prochaine campagne. Il avait été désigné partant à 48 occasions en 2017-2018.

François Allaire : Price doit «prouver sa valeur»

Ancien gourou des gardiens dans la LNH, François Allaire a vu plusieurs portiers rebondir après des saisons désastreuses. Selon l’ancien instructeur des gardiens des Canadiens, qui a encadré Patrick Roy à ses débuts dans les années 1980, Price aura l’occasion de prouver qu’il fait encore partie de l’élite de la LNH.

«Les bons gardiens de but, comme les bons joueurs, rebondissent toujours.», a-t-il souligné lors d’un entretien téléphonique avec TVA Sports.

«Je pense que c’est une occasion pour lui de prouver sa valeur et revenir plus fort, parce que ç’a été une saison pas possible pour lui. Comme tout le monde dans l’organisation.»

Price a connu un début de saison lamentable. Il lui a fallu s’absenter pendant 10 rencontres, du 2 au 24 novembre, le temps de soigner une blessure au bas du corps et une fatigue chronique.

Malgré tout, il a eu droit à deux honneurs en dépit de statistiques à des années-lumière de celles d’un cerbère appartenant à la pléiade : il a été élu au match des étoiles et il a été cité comme le gardien le plus difficile à déjouer dans un sondage mené auprès de plus de 500 joueurs.

Sa force de caractère et son talent l'inscrivent-ils toujours dans l’élite du circuit?

«C’est une occasion pour lui de prouver ça», prévient le récent retraité.

«Carey Price est dans la ligue depuis (11 ans). Il doit passer au travers et ne pas se remettre en question. Il doit essayer de rebondir pour montrer à tout le monde que c’était une coïncidence.»

L’exemple de Giguère

Âgé de 58 ans, Allaire compte 32 ans d’expérience professionnelle sous la cravate comme instructeur des gardiens. Des saisons comme celles que Price vient de traverser, il en a vécues. En bon français, il a déjà vu neiger.

«Des saisons comme celle-là où rien ne fonctionne, on dirait que chaque but accordé est un but qui cause une défaite», explique Allaire.

«C’est compliqué. C’est difficile. Il faut vivre avec ça. Surtout ceux qui sont dans la ligue depuis une bonne période de temps. La moyenne d’une carrière de partant est de quatre ans et demi.»

En 2000-2001, chez les Mighty Ducks d’Anaheim, Allaire avait le mandat de transformer Jean-Sébastien Giguère en un gardien de premier plan. Tout un projet, puisque le Montréalais n’avait jamais disputé plus de 15 matchs dans le circuit.

«Jean-Sébastien a continué à batailler. La première année, on a fini en dernière place. Trois ans plus tard, nous étions en finale de la coupe Stanley pour la première fois.»

À la suite de cet exploit, en 2003, Giguère a gagné le Conn-Smythe. Quatre ans plus tard, les Ducks ont brandi leur première coupe Stanley.

«Ça prouve que le travail et la persévérance, ça peut rapporter beaucoup de choses», conclut-il.

Écoutez un extrait de l'entretien avec François Allaire dans la vidéo, ci-dessus.