Zakaria Diallo près d’un retour à l'entraînement

Zakaria Diallo se rapproche d’un retour.

Il devrait reprendre l'entraînement cette semaine, a annoncé l’entraîneur-chef de l’Impact de Montréal, Rémi Garde, mardi.

.@zakariadiallo5 devrait réintégrer l'entraînement cette semaine selon @Remi_Garde



Zakaria Diallo should rejoin the first team in training this week according to head coach Rémi Garde