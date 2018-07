Tommy Pham prend le chemin de Tampa

Les Rays de Tampa Bay ont acquis le voltigeur Tommy Pham des Cardinals de St. Louis, mardi, obtenant en retour les espoirs Justin Williams, Genesis Cabrera et Roel Ramirez.

C’est ce qu’a indiqué le quotidien Tampa Bay Times en avant-midi.

Pham a totalisé 14 circuits et 41 points produits cette saison, conservant une moyenne au bâton de ,248 et effectuant 10 vols de but. Celui qui en est à sa cinquième campagne dans le baseball majeur a fait marquer 149 points depuis le début de sa carrière, en plus de cogner 51 longues balles.

Avant les affrontements du jour, la formation floridienne affichait un dossier de 53-53 et occupait le troisième rang de la section Est de la Ligue américaine.