Sergey Kovalev, plus spirituel

Plusieurs rumeurs ont circulé au sujet de Sergey Kovalev au cours des dernières années. Il était souvent question des problèmes de consommation d’alcool entre ses combats.

Toutefois, après ses défaites contre Andre Ward, Kovalev a fait du ménage dans son équipe, mais aussi dans sa vie. Il a raconté qu’une visite dans un monastère en Grèce l’an dernier avait changé sa vision de la vie.

«Je devrais y aller toutes les années pour recharger mes batteries sur le plan mental, a expliqué l’ancien champion unifié. Chaque homme et chaque femme devraient être seuls avec son esprit et son dieu pendant deux ou trois jours par année.»

«Je veux dire que tu devrais être toujours près de Dieu. J’y suis allé pour quatre nuits. Ça m’a permis de refaire le plein et de nettoyer mon esprit et mon corps. Tu suis les prières. C’est une place sainte. Elle me manque déjà. Si j’ai la chance d’y retourner cette année, je vais y aller.»

C’est quand même surprenant de voir Kovalev se tourner vers la spiritualité. On se souvient qu’il avait laissé une mauvaise impression aux amateurs québécois à l’extérieur du ring. Il n’avait pas été de commerce agréable contrairement à d’autres boxeurs qui sont venus au Québec.

Il faut croire que le protégé de Main Events a appris certaines leçons qui lui ont permis de devenir une meilleure personne et c’est tant mieux.

Boxer pour soi-même

Par contre, une chose n’a pas changé chez lui.

«Ce n’est pas mon objectif d’être populaire, a mentionné Kovalev. Je ne boxe pas pour être populaire ou pour être une vedette.»

«Je le fais pour moi-même. J’aime la compétition, mais j’aime aussi ma vie personnelle. Je voyage beaucoup et je rencontre beaucoup de gens à travers le monde. J’aime cela. Je rêvais à cela quand j’étais jeune.»