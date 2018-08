Piatti, joueur le plus utile de la MLS?

De l’avis de ses pairs, Ignacio Piatti figure dans le top-5, voire dans le top-3, des meilleurs joueurs de la MLS, mais nos experts-soccer à TVA Sports constatent qu’il n’obtient pas l’attention qui lui revient.

Laurent Ciman croit que l’Argentin est le meilleur joueur du circuit. Lee Nguyen avait confié à Patrice Bernier que de jouer avec «Nacho» serait un rêve. Et ce ne sont que des exemples parmi plusieurs autres.

Durant notre émission spéciale sur le match des étoiles, nos panélistes partageaient à l’unanimité l’opinion suivante : Piatti doit être considéré pour le titre de joueur le plus utile en 2018. Voyez le segment dans la vidéo ci-dessus.

D’ailleurs, si l’on additionne les passes décisives et les buts, seuls Josef Martinez et Zlatan Ibrahimovic ont mieux fait que la vedette du Bleu-Blanc-Noir.

«On s’accordera pour dire que [Martinez et Ibrahimovic] sont un peu mieux entourés. Il y a trois joueurs désignés dans chacun de ces clubs-là», a fait valoir Vincent Destouches.

Piatti a aussi fait preuve de leadership en faisait mieux paraître ses coéquipiers. Il a battu son record de passes décisives et a permis à Alejandro Silva de marquer son premier but dans la MLS en lui laissant un penalty.

Alors, pourquoi n’est-il pas plus populaire à l’extérieur de Montréal?

«Du point de vue des médias, on ne parle pas assez de "Nacho", estime l’ancien capitaine de l’Impact, Patrice Bernier. Peut-être parce que l’Impact ne joue pas sur les grands réseaux américains. À travers la ligue, si tu parles aux joueurs, il n’y a pas de doute, on sait qu’il fait partie du top-5 ou même du top-3 dans cette ligue.»

«Au match des étoiles, on devrait voir son image. On voit Davies, et c'est parce qu'il part au Bayern, c'est vrai. Mais on devrait voir Piatti, il est dans le top-3 de cette ligue», a ajouté Bernier.

Une étoile introvertie

Pour Hassoun Camara, «"Nacho", c’est le meilleur joueur de la ligue», mais il n'est pas du genre à se promouvoir.

«Si j’ai un reproche à faire à "Nacho", c’est que lui-même ne se met pas assez en avant, a mentionné Camara. Le "show business" ne l’intéresse pas vraiment.

«De par sa personnalité, c’est quelqu’un d’assez introverti en dehors du foot. Ce qui l’intéresse, c’est vraiment le terrain, c’est un amoureux du terrain, un amoureux du football.»