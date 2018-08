Mehdi Benatia voit d'un bon oeil l'arrivée de Cristiano Ronaldo

À la veille du Match des étoiles de la MLS, alors que l’équipe d’étoiles du circuit Garber se mesurera à la Juventus de Turin, mercredi, le défenseur de la formation italienne Mehdi Benatia voit d’un bon œil l’arrivée du joueur vedette Cristiano Ronaldo, qui a été transféré cet été à la Juventus en provenance du Real Madrid.

«C’est probablement l’un des meilleurs joueurs du football de l’histoire, donc ça va vraiment nous aider pour la prochaine saison, admet le capitaine de la sélection marocaine lors du dernier Mondial. Mais la Juve c’est avant tout axé sur l’esprit d’équipe et je suis persuadé que nous allons lui faire beaucoup de bien par le biais de nos vétérans, dont notre capitaine, Giorgio Chiellini.»

Après son expérience de la Coupe de monde, qui s’est terminée abruptement après la phase de groupe, Benatia a également affirmé qu'il en sort avec une belle expérience, et ce, malgré une défaite face à l’Iran dès le début du tournoi.

«J’étais content de voir le peuple marocain en fête et ils ont vu qu’on avait une bonne équipe, donc malgré notre élimination, je suis fier de ce que notre équipe a accompli en Russie.»

Que des bons mots pour la MLS

Ce match amical contre les étoiles de la MLS aura permis à Benatia de retrouver son ancien coéquipier alors qu’il évoluait en première division française sous l’uniforme de l’Olympique de Marseille, l’analyste MLS à TVA Sports et ex-défenseur de l’Impact de Montréal, Hassoun Camara.

Le défenseur de l’équipe turinoise a d’ailleurs jeté des fleurs à l’endroit de cette ligue, qui ne fait que prendre de l’expansion depuis les dernières années.

«C’est un championnat qui se développe de plus en plus, qui réussit d’attirer de plus en plus de joueurs de calibre européen, Hassoun a donc très bien fait de terminer sa carrière en Amérique», a expliqué le joueur de la Juventus.

Voyez l’entrevue complète ci-dessus.