Les Jays se vident le cœur

La saison 2018 a surtout été synonyme de déception pour les Blue Jays de Toronto. Le revers de 10-1 contre les Athletics, tard lundi à Oakland, a été la goutte qui a fait déborder le vase. Tellement que les joueurs ont ressenti le besoin d’organiser une réunion après la partie.

Les vestiaires du baseball majeur sont normalement ouverts 10 minutes après les matchs. Cette fois, les médias ont dû attendre 40 minutes pendant que les joueurs discutaient.

Si aucun d’entre eux n’a voulu relater le contenu des conversations, cette rencontre a semblé faire du bien. «Ce qui a été dit restera entre nous, a affirmé Marco Estrada, qui avait obtenu le départ lundi, au quotidien "Toronto Sun". Mais c’était une bonne réunion constructive et positive. J’ai aimé ce qui a été dit.»

«Je crois que nous serons désormais de meilleure humeur après nous être vidé le cœur», a-t-il poursuivi.

Avant les matchs de mardi, les Jays (48-57) étaient quatrièmes dans l’Est de l’Américaine, 25,5 matchs derrière les puissants Red Sox de Boston. Et l’équipe semble se diriger vers une reconstruction, comme en font foi les échanges des lanceurs J.A. Happ aux Yankees de New York, de Roberto Osuna, impliqué dans une histoire de violence conjugale, aux Astros de Houston, et d’Aaron Loup aux Phillies de Philadelphie.

Faire son travail

Curtis Granderson, dont le nom a également circulé dans les rumeurs transactions, croit que les joueurs doivent se concentrer sur ce qu’ils peuvent contrôler pour traverser les situations difficiles.

«Peu importe où tu es au classement, quelles sont tes statistiques, combien de gens se déplacent pour te voir jouer, tu dois te préparer collectivement et être prêt à jouer à un haut niveau», a-t-il expliqué au réseau Sportsnet.

«Tu peux contrôler ces choses tant que tu restes concentré, a-t-il ajouté. Parfois c’est plus difficile parce que tu es fatigué après avoir traversé le pays, parce que tu ne joues pas bien ou parce que tu affrontes une bonne ou une moins bonne équipe. Les situations ne sont jamais les mêmes, mais tu dois trouver une façon de demeurer compétitif.»

Les Jays concluront leur série à Oakland mercredi. Ils poursuivront ensuite leur voyage dans l’ouest des États-Unis au domicile des Mariners de Seattle jeudi.