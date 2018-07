Les étoiles de la MLS pourraient surprendre la Juventus

Le match des étoiles de la Major League Soccer (MLS) mettra en scène la Juventus, et pour l’occasion, l’entraîneur des étoiles du circuit nord-américain Gerardo «Tata» Martino pourra compter sur une force de frappe impressionnante.

L’instructeur pourra notamment miser sur cinq de ses joueurs de l’Atlanta United FC, dont Josef Martinez, qui a jusqu’ici marqué 24 buts en 23 matchs cette saison. Miguel Almiron et Michael Parkhurst représenteront notamment le club local.

Martino n’a d’ailleurs toujours pas établi son onze partant, indiquant qu’il souhaitait faire jouer tous les joueurs «au moins 30 minutes».

«Entraîner des grands joueurs est toujours une source de motivation pour moi, a dit Martino, dans un communiqué. Nous avons les meilleurs joueurs de la ligue. D’avoir n’importe lequel de ces athlètes dans ton équipe est attrayant.»

Sans Ronaldo ni Higuain

Les étoiles de la MLS n’auront pas à contrer Cristiano Ronaldo et Gonzalo Higuain. Le premier est demeuré en Europe après avoir été récemment acquis du Real Madrid, tandis que tout indique que Higuain est sur le point d’être transféré.

Le gardien du circuit Garber Brad Guzan a toutefois indiqué que l’ampleur du défi demeurait élevée.

«Avec ou sans eux, ce sera un match difficile et nous le savons, a dit le gardien. C’est un peu triste pour les partisans, mais ça me rendra peut-être le travail un peu plus facile.»

Des souvenirs pour Giovinco

L’attaquant du Toronto FC Sebastian Giovinco affrontera son ancien club, lui qui a porté les couleurs des champions en titre de la Série A en Italie de 2006 à 2015. En 93 apparitions, il avait inscrit 14 buts.

«Pour moi, c’est un plaisir énorme d’être ici, a affirmé la "fourmi atomique". C’est normal puisque je joue contre mon ancienne équipe avec laquelle j’ai grandi. C’est toujours bien de revoir mes vieux amis. Je n’en peux plus d’attendre de jouer mercredi.»

Le circuit Garber sera à la recherche d’une première victoire depuis 2015 lors de cette classique. Il avait alors vaincu Tottenham par la marque de 2-1. Arsenal avait triomphé 2-1 en 2016, puis le Real Madrid a eu le dessus lors des tirs au but l’année dernière.