MLB: le dernier sprint de la date limite

Les gros noms font leurs valises dans le dernier sprint de cette journée de date limite des transactions dans le baseball majeur, mardi.

Suivez ici les échanges.

Les Brewers s'offrent Schoop

Les Brewers ont acquis le joueur de deuxième but Jonathan Schoop de la part des Orioles, selon Ken Rosenthal. Plus de détails suivront.

Les Jays échangent deux releveurs

Les Blue Jays de Toronto ont échangé les releveurs Aaron Loup et John Axford, mardi après-midi, peu avant l’échéance des transactions sans ballottage du baseball majeur.

Loup a été échangé aux Phillies de Philadelphie en retour du lanceur des ligues mineures Jacob Waguespack.

Ayant amorcé sa carrière dans les grandes ligues avec la formation ontarienne en 2012, Loup a totalisé 35 manches et deux tiers cette saison. Le gaucher a présenté une moyenne de points mérités de 4,54 et n’a pas été impliqué dans une seule décision. Il a alloué 13 buts sur balles et réussi 42 retraits sur des prises.

À Toronto, l’artilleur a disputé 369 matchs à vie et passé 318 manches et deux tiers au monticule.

Axford, pour sa part, est passé aux Dodgers de Los Angeles, selon le réseau Sportsnet. Le vétéran de 35 ans a lancé 51 manches en 2018, maintenant une moyenne de points mérités de 4,41.

Les Jays ont obtenu en retour l’artilleur des ligues mineures Corey Copping, selon le site MLB.com.

Dozier est un Dodger

Les Dodgers de Los Angeles ont mis la main sur le joueur de deuxième but des Twins du Minnesota Brian Dozier.

Plusieurs médias, dont le site The Athletic, ont rapporté la nouvelle. Les détails de la transaction demeurent indéterminés.

Dozier, 31 ans, a totalisé 16 circuits et 52 points produits cette saison. Le droitier a maintenu une moyenne au bâton de ,224, inscrivant 65 points.

Ayant obtenu un Gant doré et un Bâton d’argent, le vétéran a amorcé sa carrière dans les grandes ligues en 2012. Avec le Minnesota, il a frappé pour ,248, cognant 167 longues balles et faisant marquer 491 points. En 2016, il avait réussi 42 coups de quatre buts et fait compter 99 points.

Archer à Pittsburgh

Les Pirates de Pittsburgh ont acquis le lanceur droitier Chris Archer des Rays de Tampa Bay.

Le réseau MLB Network a rapporté l’information. En retour, le club de la Floride mettrait notamment la main sur Austin Meadows et Tyler Glasnow.

Archer, âgé de 29 ans, montre un dossier de 3-5 et une moyenne de points mérités de 4,31 en 17 départs cette saison. Il a été invité deux fois au match des étoiles au cours de sa carrière de sept saisons, dont l’année dernière.

Meadows dispute quant à lui sa première campagne dans les ligues majeures. Il a conservé une moyenne au bâton de ,292, claquant cinq circuits. Il a été à l’origine de 13 points, touchant la plaque 16 fois.

Glasnow a quant à lui vu de l’action au monticule lors de 34 matchs cette saison. Le gaucher de 24 ans a maintenu une moyenne de 4,34 en 56 manches.

Ramos passe aux Phillies

Les Phillies de Philadelphie ont fait l’acquisition du receveur Wilson Ramos des Rays de Tampa Bay.

Les deux équipes ont confirmé la nouvelle.

En retour, les Rays obtiendront un joueur dont l’identité sera dévoilée plus tard ou une compensation financière.

Ramos, 30 ans, disputait sa deuxième saison avec les Rays. Il avait auparavant porté l’uniforme des Twins du Minnesota, très brièvement, et des Nationals de Washington.

En 2018, il a maintenu une moyenne au bâton ,297 avec 14 circuits et 53 points produits.

Avant les matchs de mardi, les Phillies (58-48) occupaient le premier rang dans l’Est de la Nationale tandis que les Rays (53-53) étaient troisièmes dans l’Est de l’Américaine.

Kevin Gausman poursuivra sa saison à Atlanta

Les Orioles de Baltimore ont décidé d’échanger mardi le lanceur Kevin Gausman aux Braves d'Atlanta.

Selon le réseau MLB Network, une transaction serait sur le point d’être confirmée par les équipes concernées.

Gausman a présenté une fiche de 5-8 et une moyenne de points mérités de 4,43 cette saison. Le droitier a effectué 21 départs, passant 124 manches sur la butte. Il a accordé 32 buts sur balles et éventé 104 frappeurs.

Celui qui a amorcé sa carrière au Maryland en 2013 a maintenu un dossier de 39-51 et une moyenne de 4,43 dans les majeures.

Brad Ziegler de retour en Arizona

Les Marlins de Miami ont échangé le lanceur droitier Brad Ziegler aux Diamondbacks de l’Arizona, mardi, peu avant l’échéance pour les transactions sans ballottage du baseball majeur.

En retour, la formation floridienne a mis la main sur un autre artilleur droitier, soit Tommy Eveld.

Ziegler avait été envoyé à Phoenix par les Athletics d’Oakland durant la campagne 2011 et est demeuré avec les Diamondbacks jusqu’en 2016. Cette saison, il a présenté une fiche de 1-5 et une moyenne de points mérités de 3,98, tout en réalisant 10 sauvetages.

Le releveur a préservé 105 parties en carrière.

Pour sa part, Eveld n’a toujours pas fait ses débuts dans les ligues majeures, lui qui a évolué aux niveaux A+ et AA cette saison. Le lanceur américain de 24 ans a réussi 13 sauvetages cette année, maintenant un dossier de 3-2 et une moyenne de 1,77 en 40 manches et deux tiers.

Plus de détails suivront.