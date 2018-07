LCF : Mike Reilly parmi les joueurs de la semaine

Le quart-arrière des Eskimos d’Edmonton Mike Reilly a obtenu le principal titre de joueur de la semaine dans la Ligue canadienne de football (LCF), mardi.

Le meneur du circuit pour les verges aériennes (2063) et les passes de touché (13) cette saison a aidé les siens à vaincre les Alouettes de Montréal 44-23, jeudi. Il a atteint la cible 24 fois en 32 occasions pour des gains de 415 verges et quatre majeurs, tout en franchissant la ligne des buts une fois par la course.

Reilly a notamment rejoint Derel Walker sur une distance de 36 verges pour un touché au quatrième quart.

Pour sa part, le botteur du Rouge et Noir d’Ottawa Lewis Ward a reçu la deuxième mention hebdomadaire grâce à ses sept placements en autant de tentatives. Il a mené son club vers un triomphe de 21-15 contre les Tiger-Cats de Hamilton, samedi. Sa plus longue réussite fut de 47 verges. Ward a effectué 20 bottés de précision sur une possibilité de 21 cette année.

Enfin, le secondeur des Blue Bombers de Winnipeg Jovan Santos-Knox a complété le trio de joueurs méritants. Celui-ci a réalisé 10 plaqués, dont trois sacs, dans une victoire de 40-14 face aux Argonauts de Toronto, vendredi.