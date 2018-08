Laurent Ciman, le conquérant

L’ancien défenseur central de l’Impact de Montréal Laurent Ciman a amorcé un nouveau chapitre de sa vie professionnelle et personnelle lorsqu’il a été échangé au Los Angeles FC en décembre dernier. Après plus d’une demi-saison dans la Ville des Anges, l’ancien «Général» du Bleu-Blanc-Noir est maintenant devenu un conquérant en Californie.

Ce sont en ces mots que l’analyste-soccer de la chaîne TVA Sports Hassoun Camara a qualifié Ciman.

«Pour moi, c’est plus sa relation avec monsieur Bradley (Bob, l’entraîneur du LAFC), a indiqué Camara, mardi, en marge du match des étoiles de la MLS. J’ai l’impression de voir un Laurent plus conquérant, guerrier, comme je suis content de le voir aujourd’hui.»

Ciman donne d’ailleurs beaucoup de crédit à son entraîneur pour son retour à sa forme d’antan.

«On est beaucoup basé sur le dialogue, a dit le joueur d’arrière. Quand je ne joue pas au ballon, je suis frustré. Et ça entraîne d’autres choses. Il m’a mis à l’aise quand je suis arrivé avec beaucoup de dialogue. On a la même vision des choses.

«Et quand ça ne va pas, il me le dit. J’ai besoin d’un entraîneur qui me parle beaucoup et qui me rassure, puisque je suis un être humain. Je ne suis pas un robot. Et quand ça ne va pas, qu’il me le dise aussi parce que je fais des erreurs et j’en ferai encore.»

Ciman se plaît à Los Angeles. Sa famille y est bien et il a appris l’anglais. De plus, les partisans de cette équipe d’expansion sont au rendez-vous. Et en grand nombre.

«Quand il n’y a pas de club et qu’il y a déjà des partisans, tu te demandes comment c’est possible et d’où ça sort, a continué Ciman. Ils ont été là, derrière nous, en nombre. Tous nos matchs sont à guichets fermés. L’atmosphère se rapproche à ce que j’ai connu lorsque j’étais au Standard (de Liège).»

