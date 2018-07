Kovalev-Alvarez : le cogneur contre le boxeur

Publié aujourd'hui à 11h01

Mis à jouraujourd'hui à 11h06

Assis dans les gradins de l’Université de l’Illinois, à Chicago, lors du championnat du monde de boxe amateur en 2007, Marc Ramsay et moi rêvions de ramener avec nous un boxeur colombien talentueux : Eleider Alvarez. Le premier contact s’est passé à cet endroit.

J’ai eu par la suite l’occasion de suivre Eleider dans sa marche vers les Jeux olympiques de 2008. À Trinidad, le tirage au sort l’avait confronté au talentueux jeune boxeur cubain Julio De La Cruz, qui lui avait fait subir une dure défaite.

Quelques semaines plus tard, au Guatemala, lors de la qualification finale, Eleider, pas plus chanceux, se retrouve encore avec De La Cruz en début de tournoi. La revanche fut sublime, avec une belle victoire, qui par le fait même barrait la route au seul boxeur cubain absent lors du tournoi olympique.

Encouragé, «Storm» gagne ses trois combats suivants, le tournoi et sa place dans l’avion pour Pékin. Quel soulagement et quel accomplissement pour lui, qui avait déjà fait très mal à l’équipe cubaine un an auparavant lorsqu’il avait passé le knock-out à Napoles en finale des Jeux panaméricains.

Sa présence fut brève aux Jeux de 2008, perdant à son premier combat (5-5) au départage des points contre l’éventuel médaillé de bronze, Tony Jeffries, de la Grande-Bretagne. Un combat super compétitif.

J’avais avec moi à ce moment deux enveloppes bien identifiées, cachetées et confidentielles à remettre à Eleider et Oscar Rivas. Malheureusement, après quelques tentatives échouées de les approcher, j’ai dû me résigner à les donner aux deux instructeurs colombiens dans l’enceinte où avait lieu la compétition.

J’ai retraité rapidement à ma place de commentateur et, à l’aide de jumelles, j’ai observé mes deux facteurs. Caramba! Après hésitation, ils ont ouvert les enveloppes et analysé leur contenu. Adieu la connexion cette fois-ci. Pas facile la vie de recruteur.

La suite fut rocambolesque et les efforts de Marc Ramsay et Stéphane Lépine pour accueillir Eleider et le poids lourd Oscar Rivas à Montréal en auraient découragé plusieurs.

Un autre qui sera très heureux de le voir sur le ring en combat de championnat du monde est Yvon Michel qui, grâce à sa grande expérience, lui aura permis de gravir les échelons pour obtenir cette chance, plus que payante, sur le prestigieux réseau américain HBO.

Client difficile

Quelques détours obligés par Monaco et Chicago, où il n’était pas le favori, ont contribué à cette escalade vers le sommet. L’attente frustrante pour avoir cette occasion en or est déjà loin, au plus grand bonheur de tous.

Samedi soir à Atlantic City, Alvarez (23-0-0, 11 K.-O.) pourrait devenir le troisième boxeur du Québec à mettre une ceinture de champion du monde des mi-lourds à sa taille. Une situation improbable qu’on risque de ne jamais revoir de notre vivant.

Toutefois, son adversaire, le champion WBO de la catégorie, Sergey «Krusher» Kovalev (32-2-1, 28 K.-O.), est l’un des plus dangereux cogneurs de sa génération. Il a des roches dans ses gants.

L’affaire est loin d’être dans le sac. La préparation, bien orchestrée par Marc Ramsay, est optimale et pourrait, on le souhaite, faire la différence. À ne pas manquer.