Francisco Cervelli et David Freese s'occupent des Cubs

Francisco Cervelli et David Freese ont tous deux produit deux points dans un gain de 5-4 des Pirates contre les Cubs de Chicago, mardi à Pittsburgh.

Cervelli a expédié une balle par-dessus la clôture en troisième manche pour donner un coussin de trois points au club de la Pennsylvanie. Freese a quant à lui cogné deux doubles productifs. Gregory Polanco a finalement inscrit le point de la victoire avec un circuit en solo en huitième.

Javier Baez a connu une autre bonne journée au bâton, frappant notamment un circuit de trois points dans la défaite. Le joueur de troisième but, qui claquait ainsi sa 22e longue balle de la saison, a placé la balle trois fois en lieu sûr en quatre présences officielles dans le rectangle des frappeurs. Il montre une moyenne au bâton de ,300 depuis le début de la saison.

Jameson Taillon (8-8) a amorcé la rencontre sur la butte pour les Pirates. Il a permis trois points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers. Felipe Vazquez a pour sa part signé un 24e sauvetage cette année.

Dans le clan adverse, Jon Lester (12-4) a concédé quatre points, sept frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en cinq manches.