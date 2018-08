Dure défaite pour Serena Williams

L'Américaine Serena Williams a subi une humiliante défaite de 6-1, 6-0 au premier tour du tournoi de San Jose, mardi soir.

En effet, Williams, sixième favorite et 26e joueuse mondiale, a plié l'échine devant la Britannique Johanna Konta, 48e au classement de la WTA.

La rencontre a duré 51 minutes.

Williams, ex-no.1 mondiale a claqué trois as, mais a commis sept doubles fautes. Elle n'a réussi que 40 % de ses premiers services et a été brisée à six reprises.

Il s'agit de la pire défaite (au niveau du pointage) en simple de la carrière de Williams.

Konta affrontera au deuxième tour une autre Américaine, la jeune Sofia Kenin, 19 ans.